Ten Hag em alerta antes de jogo com o Benfica: «Um burro não bate na mesma pedra duas vezes»

A vitória do Ajax sobre o Cambuur (3-2) desta sexta-feira não deixou o treinador Erik ten Hag satisfeito. A formação holandesa foi em vantagem para o intervalo (2-0), mas deixou-se empatar na segunda parte e foi salva por um golo de Gravenberch ao cair do pano (90+2'). No final do encontro, o técnico deixou um aviso para o embate frente ao Benfica da 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões."Vencemos todos os jogos desde janeiro à exceção de um: e muitas vezes com um futebol muito bom, inclusive hoje. Mas houve erros que quase fizeram com que tudo escapasse. Isso já tinha acontecido na semana passada, e hoje após o 2-1 foi exatamente o mesmo. Não posso tirar nenhuma outra conclusão", começou por dizer à ESPN.Recorde-se que já na partida anterior dos holandeses, o triunfo em casa sobre o RKC (3-2), a história... repetiu-se. O Ajax foi para o intervalo com uma vantagem confortável de dois golos e deixou-se empatar ainda antes da hora de jogo. A vitória surgiu já depois dos 90 minutos, graças a um penálti convertido por Tadic.A situação deixou ten Hag em alerta para o jogo de terça-feira, dia 15 (20h00), com o Benfica: "É caso para dizer que um burro não bate na mesma pedra duas vezes... mas nós batemos", rematou. Na 1.ª mão, no Estádio da Luz, registou-se um empate a dois golos