«Tenho linha direta com o Barbas (Deus)»: 50 frases marcantes de Maradona

VIDA





1."Nasci num bairro privado. Privado de água, luz e telefone."2."Eu conheci o ser pobre. É mau e difícil. Não o recomendo a ninguém. Se queremos um monte de coisas devemos conformar-nos apenas em sonhá-las."3."De repente saí de Fiorito e fui parar ao topo do Universo. Onde tive de me desenrascar sozinho."4."Nunca imaginei que haveria gente que se alegrasse com a minha tristeza."5."Se as minhas filhas chorarem duas ou três vezes por causa dos namorados eles vão sofrer um acidente..."6."Não sou contra os homossexuais. Acho que até é melhor que existam porque assim deixam as mulheres livres para os que são machos de verdade."7."Cometi erro de um metro não podem dar-me culpa de 30mil km."8."Puseram-me várias alcunhas mas Pelusa (por causa da cabeleira) é a de que mais gosto. Devolve-me à infância em Fiorito e faz-me recordar os Cebollitas quando jogávamos só pela Coca-Cola e a sandes. Isso era mais puro."9."Ganhar ao River é como ser acordado de manhã com um beijo da tua mãe."10. "Chegar à área e não poder rematar à baliza é como dançar com a nossa irmã."11."A página de Havelange na Internet chama-se ‘ladrão.com’"12. "Blatter quer-me como a um filho? Só se for como filho da puta."13."O futebol devia ser dirigido pelos jogadores. Os dirigentes só querem roubar o dinheiro dos clubes e sair nas fotografias."14. "Eu errei e paguei. Mas a bola não se mancha."15."Pressão sofre quem acorda às 5 da manhã para trabalhar e ganhar 10 pesos. Não é o caso de quem, como nós, anda em BMW ou Mercedes Benz."16."Um dia (em 1996, antes de deixar de jogar) a Giannina perguntou-me: ‘Papá, quando vais voltar a jogar como nos vídeos?’ Acabou comigo."17. "O primeiro golo com a Inglaterra? Foi a mão de Deus."18."Mil desculpas aos ingleses. Sinceramente. Mas voltaria a fazê-lo mais mil vezes. Eu roubei a bilheteira sem que dessem conta."19."Ganhar à Inglaterra foi mais do que vencer uma equipa de futebol. Derrotámos um país. Dissemos que o desporto nada tinha a ver com as Malvinas, mas sabíamos que, na guerra, morreram muitos argentinos, baleados como pássaros. Aquilo foi a nossa vingança."20."Na final do Mundial’90 roubaram-nos antes de jogar."21."Quando fui afastado do Mundial’94 foi como se me tivessem cortado as pernas."22."Aconteça o que acontecer, a camisola 10 da seleção argentina será minha... Para sempre!"23."Drogo-me mas nunca vendi cocaína. Como narcotraficante morro de fome."24 "Estou a perder para as drogas por KO."25."Ao princípio a droga põe-te eufórico. É como ser campeão. E pensas: que importa o amanhã se hoje ganhei o campeonato."26."A droga é o que há de pior no Mundo, mas os que mandam estão todos metidos nela. Se não a usam, calam-se com o dinheiro que gera."27. "Lá na clínica (de psiquiatria, onde procurava deixar a cocaína) um diz que é Napoleão e outro pensa que é San Martín (herói da independência argentina). Quando digo que sou o Maradona eles não acreditam."28."Parece que Passarella e Gallego se esquecem que tomaram, cerveja, vinho e algumas coisitas mais..."29."Peço-vos apenas que me deixem viver a minha própria vida. Nunca quis ser exemplo."30."Que jogador teria sido se não fosse a cocaína."31."Sou um privilegiado mas só porque Deus quis. Deu-me essa habilidade, razão pela qual faço o sinal da cruz quando entro em campo. Se não o fizesse ia achar que estava a traí-lo."32."É evidente que tenho linha direta com o Barbas (Deus)."33."Várias vezes me dizem que sou Deus. Respondo sempre que estão equivocados. Eu sou, simplesmente, um jogador de futebol."34."Eu queria ir aos Estados Unidos mas o idiota do Clinton não me deixa entrar."35."Bush é um assassino. Prefiro ser amigo de Fidel Castro."36. "Fidel é um político que os tem no sítio. E não descobriu nada: lambemos as botas dos ianques há muito tempo."37. "Parece que matei um japonês (quando foi proibido de entrar no Japão)."38."Não lancei qualquer bomba nuclear em cima deles. Se querem defender os japoneses, deveriam impedir a entrada de jogadores americanos."39. "Tenho uma vantagem sobre os políticos. Eles são públicos, eu sou popular."40. "Morro de vontade de conhecê-lo. Fico satisfeito se tiver cinco minutos com ele. Se forem dez, sentir-me-ei como Gardel (símbolo máximo do tango argentino)."41."Eu sabia que Pelé era um Deus como jogador. Agora que o conheci, sei que também o é como pessoa."42."Ele fala de mais. Para honrar o seu prestígio teria de calar a boca."43."É um escravo. Vendeu o coração à FIFA. Quando a FIFA o chuta, quer fazer amizade com os jogadores."44."Aquele crioulo é muito feio. Eu sou muito mais bonito do que ele."45."Quem foi o melhor? A minha mãe diz que fui eu. A mãe dele (Pelé) acha que foi ele."46. "Este é o dia mais feliz da minha vida. Tenho de convencer as pessoas com o meu trabalho. A seleção da Argentina tem de jogar a vida em cada jogo."47."Tenho memória. Para aqueles que não acreditavam em mim e na seleção, com o perdão das damas, chupem e continuem chupando. Mamem aqui... Sou branco ou preto. Cinzento nunca serei."48. "Se formos campeões do Mundo, darei uma volta ao Obelisco (principal monumento de Buenos Aires) todo nu."49."Em breve farei 50 anos. Será a celebração mais difícil que terei. É como se tivesse levado um direto do Mohammad Ali. Não tenho forças para nada (depois dos 0-4 com a Alemanha)."50. "Júlio Grondona (presidente da federação argentina) mentiu-me e Carlos Bilardo (coordenador técnico) traiu-me.