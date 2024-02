Tensão na Coreia do Sul: Son deslocou dedo após altercação no jantar da seleção

O sul-coreano Son, craque do Tottenham, foi o protagonista de uma altercação no seio da seleção asiática e saiu magoado. De acordo com o 'The Sun', tudo aconteceu antes da partida decisiva duas meias-finais da Taça da Ásia, frente à Jordânia, encontro que determinou o 'adeus' coreano à competição.

Garante o diário britânico que na noite antes desse embate, durante o jantar, um grupo de jogadores mais jovens da seleção comeu à pressa para poder ir jogar ténis de mesa, algo que desagradou a Son, capitão de equipa e dono de um estatuto imaculado na Coreia do Sul.

Son explicou que aquele era um momento de união e que todos deveraim permanecer à mesa, indicação que foi mal recebida pelos jogadores em causa, onde se incluia Lee Kang-in, do PSG. A troca de palavras subiu de tom, foram ouvidos diversos insultos e chegou a haver contacto físico, o que motivou um dedo deslocado na mão direita de Son.

"Aquilo começou do nada. Em segundos começou uma confusão enorme e os jogadores tiveram mesmo de ser afastados. E enquanto tentava acalmar toda a gente, o Son acabou por ficar com o dedo magoado", referiu ao 'The Sun' fonte próxima do jogador.