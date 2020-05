«Tentei de tudo»: Karius anuncia rescisão com o Besiktas e 'atribui' culpas ao clube

Loris Karius anunciou, esta segunda-feira, que rescindiu o contrato de empréstimo que tinha com o Besiktas por alegado incumprimento do emblema de Istambul no que toca ao pagamento de salários ao jogador.





Através de uma publicação na página oficial do Instagram, o guarda-redes alemão que pertence aos quadros do Liverpool lamentou o desfecho do seu capítulo na passagem pelo emblema de Istambul, assegurando que tentou "de tudo" para que o problema se resolvesse "da melhor forma possível"."Hoje terminei o meu contrato com o Besiktas. É uma pena tudo isto ter chegado a um fim como este, mas espero que saiba que eu tentei de tudo para resolver este problema da melhor forma possível. Fui muito paciente com a direção nos últimos meses. O mesmo tipo de coisas que aconteceram no último ano. Infelizmente, não procuraram resolver a situação e ainda rejeitaram a minha sugestão de reduzir o meu salário", pode ler-se na publicação.Apesar do final pouco feliz, Karius diz levar os adeptos do Besiktas no coração. "É importante para mim dizer-vos que desfrutei imenso de jogar pelo clube. O Besiktas devia estar orgulhoso por ter uma massa adepta tão apaixonada como esta. Vocês sempre me apoiaram nos momentos bons e nos maus também, vou lembrar-me de vocês da melhor forma possível", concluiu.