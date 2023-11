Teo Gutiérrez suspenso por 4 jogos por dar duas palmadas no rabo a funcionária de clube rival

O avançado colombiano Teo Gutiérrez, antigo jogador do Sporting, que agora representa o Deportivo Cali, foi suspenso esta quinta-feira por quatro partidas e multado em um milhão de pesos colombianos (259 euros), por ter dado duas palmas no rabo a uma funcionária do Deportes Tolima, no intervalo do jogo entre ambas as equipas, realizado no sábado.A situação foi reportada por um elemento do campeonato colombiano, que viu a situação na primeira pessoa. "Estava à espera do Teo, que na sua condição de figura podia ser objeto do lançamento de objetos a partir da bancada, quando no momento em que entra no túnel de acesso aos balneários reparo que deu duas palmadas no rabo à senhora responsável pela logística do estádio, entre o rabo e a cintura. O comissário de campo escreveu esse facto no seu relatório e ela ficou surpreendida", disse o oficial Javier Camilo Núñez no seu depoimento.Além da sanção desportiva, que deverá fazer com que não volte a jogar no campeonato colombiano - deverá sair do Deportivo Cali no final da época e rumar ao estrangeiro - o avançado de 38 anos terá já sido denunciado pela mulher na justiça civil.