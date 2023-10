Terá Mourinho antecipado o adeus prematuro de Hazard ao futebol? Recuemos a 2015...

O internacional belga Eden Hazard colocou esta terça-feira no seu percurso como futebolista profissional. Com o anúncio do ex-jogador do Real Madrid, veio à luz uma declaração de José Mourinho em 2015, altura em que treinava o criativo no Chelsea, sobre a eventualidade de o jogador ter o seu desempenho ao mais alto nível em risco devido às variadíssimas entradas que era alvo nos jogos dos blues, permitidas, na opinião do treinador português, pelos árbitros ingleses da altura."Penso que as pessoas que amam o futebol neste país também deveria estar apaixonadas por Eden Hazard e receio que, jogo após jogo, ele tem vindo a ser punido pelos adversários e não tem recebido proteção dos árbitros. Talvez um dia não tenhamos mais Eden Hazard", disse, na altura, 'Special One', em conferência de imprensa após a derrota por 5-3 dos blues no terreno do Tottenham, no primeiro dia de 2015.