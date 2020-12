Teste de ADN impede cremação do corpo de Diego Maradona

O corpo de Diego Armando Maradona não poderá ser cremado nos próximos dias, ao contrário do que se previa. Em causa está um pedido de teste de ADN por parte de Magalí Gil, de 25 anos, que há poucos dias alegou ser filha de 'El Pibe'.





Posto este pedido, a imprensa argentina avança esta quinta-feira que o Tribunal Nacional Cível de Primeira Instância impediu a cremação do corpo do ex-internacional argentino, falecido no passado dia 25 de novembro, até que os exames de ADN fossem realizados e comprovada ou não a paternidade de Diego Armando Maradona sobre Magalí Gil.A confirmar-se este cenário, Magalí Gil tornar-se-ia na sexta filha de Diego Armando Maradona.