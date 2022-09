«Teve várias intervenções e com muito critério»: Enzo Fernández elogiado na estreia pela Argentina

Enzo Fernández estreou-se pela Argentina na madrugada deste sábado num particular com as Honduras, que a albiceleste venceu por 3-0. O médio do Benfica entrou aos 64 minutos e, cinco minutos depois, contribuiu para o bis de Messi, que fixou o resultado final.A exibição do jogador, de 21 anos, está a merecer elogios dos jornais argentinos. "Enzo teve muitas intervenções, com toques curtos e longos, com mudanças de direção e, sobretudo, com muito critério. Poderia até ter marcado, com um remate à barra. No segundo golo de Messi, pressionou a saída das Honduras para deixar a bola no '10'", escreveu o 'Olé', acrescentando: "Vai lutar de mãos dadas com Exequiel Palacios por um lugar [na convocatória para o Mundial'2022]."Opinião idêntica pode ler-se no 'Clarín'. "A estreia de Enzo Fernández não pesou na estreia pela Seleção. Entrou aos 18 minutos da segunda parte e foi colocado como médio-centro. Pressionou e ganhou [o duelo] no segundo golo de Messi e quase marcou no final: atirou de pé direito ao ângulo esquerdo da baliza. Enzo aproveitou a oportunidade e faz aumentar as hipóteses de estar no Mundial'2022. Recorde-se que luta pelo lugar com Exequiel Palacios, que tem sofrido lesões", escreveu o jornal argentino.