Tevez diz adeus ao Boca Juniors e equaciona fim da carreira: «Pensei que nunca ia chegar este momento»

O avançado internacional argentino Carlos Tevez, de 37 anos, anunciou na sexta-feira que vai deixar o Boca Juniors e colocou mesmo a hipótese de terminar a sua carreira de futebolista.

"Pensei que nunca ia chegar este momento. Estou aqui para anunciar que não vou continuar no clube, mas não é uma despedida, é um até já, pois vou estar sempre disponível para os adeptos, para o povo 'xeneide', não como jogador, mas com o Carlitos", avançou o último grande ídolo do Boca.

O 'Apache' afirmou estar 100% certo da decisão que está a tomar, uma vez que sente que não tem "mais nada para dar", pois como jogador deu tudo.

"O Boca sempre necessitou de mim a 120% e eu hoje não estou preparado para dar isso. O Boca leva-te a dar muito mais do que o máximo e eu, mentalmente, não estou em condições disso. Nem tive nem tempo de fazer o luto do meu pai", recordou.

Tevez adiantou ainda que muitas pessoas lhe pediram para aguentar até dezembro, até que os adeptos voltassem, mas que isso de tornou "muito difícil".

Quanto ao final da carreira, o ex-jogador de Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City ou Juventus afirmou que pode acontecer, mas deixou a situação em aberto, embora garantindo que não jogará no Boca Juniors ou na Argentina.

"Daqui a três meses, posso-me levantar e ter vontade de jogar, mas no Boca não, porque teria de estar a 120%", finalizou o 'Apache', revelando-se "feliz" por ter tomado esta decisão, ainda que tenha custado: "Foi a mais difícil da minha vida".