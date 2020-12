The Best: Bielsa, Flick e Klopp são os três finalistas ao prémio de melhor treinador

Marcelo Bielsa (Leeds United), Hans-Dieter Flick (Bayern) e Jürgen Klopp (Liverpool) são os três finalistas ao prémio The Best para treinadores. A FIFA irá revelar o vencedor do galardão na gala virtual do próximo dia 17.





No futebol feminino, as três finalistas para melhor treinadora são Emma Hayes (Chelsea), Jean-Luc Vasseur (Lyon) eSarina Wiegman (seleção da Holanda).