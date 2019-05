Thomas Tuchel: «Não posso prometer que Neymar e Mbappé ficam no PSG»

Thomas Tuchel esteve presente no Mónaco, a assistir ao Grande Prémio de Fórmula 1, e deixou declarações à Sky Sports F1 sobre as incertezas que pairam sob Neymar e Kylian Mbappé, nomeadamente a eventual saída de um deles para o Real Madrid. O técnico alemão, de 47 anos, deixou ainda mais dúvidas no que toca à continuidade dos dois jogadores do PSG.





O treinador do PSG, que renovou contrato até 2021, disse que estaria a ser ingénuo se garantisse a permanência dos dois craques. "O meu desejo é claro, mas não posso prometer que eles ficarão porque isso seria ingénuo e não quero ser ingénuo", começou por dizer. "Estou acostumado a isto. Estamos em maio e o que disser agora pode não ser certo no próximo mês", frisou, defendendo que é normal este tipo de especulação sobre os jogadores, porque "é sinal que existe talento e qualidade" na sua equipa.O Real Madrid tem estado atento às movimentações do clube de Paris e não é segredo que os dois jogadores são do agrado dos merengues. Neymar é um velho sonho de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, e Mbappé é a grande joia do futebol europeu, que tem estado no centro de muitas especulações quanto à sua permanência em Paris.