Tiago Pinto apontado ao Tottenham: saídas no Milan podem levar a 'dança' de diretores desportivos

A partida de Frederic Massara do Milan pode provocar uma 'dança de cadeiras' de diretores desportivos em Itália e em Inglaterra, com Tiago Pinto a ser metido ao 'barulho'.Em Itália o 'Calciomercato' avança que Massara procura um novo clube e pode voltar à Roma (onde esteve entre 2011 e 2019), para ocupar o lugar de Tiago Pinto.É que o português é pretendido pelo Tottenham, que ficou sem diretor desportivo depois de Fabio Paratici ter sido punido pela FIFA, no âmbito de um escândalo financeiro da Juventus, em que também 'rolou' a cabeça do presidente Andrea Agnelli, entre outros.Massara deixou o Milan juntamente com Paolo Maldini. Foram ambos despedidos pelo dono, Gerry Cardinale, o que enfureceu os adeptos.