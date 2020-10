Tiago Silva reforça Olympiacos

O português Tiago Silva, que atuava no Nottingham Forest, transferiu-se para o Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, anunciaram este sábado os dois clubes. O clube inglês revelou que o médio luso se transferiu a título definitivo para o campeão grego, que não revelou a duração do contrato.

Tiago Silva, de 27 anos, fez a sua formação no Benfica e no Belenenses, equipa na qual se estreou como sénior, em 2012/13, antes de se mudar quatro temporadas depois para o Feirense.

Na última época, o médio transferiu-se para o Nottingham Forest e muda-se agora para o Olympiacos, no qual se junta aos compatriotas José Sá, Rúben Semedo, Cafú e Pepê Rodrigues.

O Olympiacos é adversário do FC Porto no Grupo C da Liga dos Campeões, juntamente com Manchester City e Marselha.