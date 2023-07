Tiago Tomás estreou-se a marcar pelo Wolfsburgo na vitória frente ao Friburgo

Já mostra o que vale. Tiago Tomás estreou-se a marcar pelo Wolfsburgo na vitória (3-2) frente ao Friburgo. O avançado luso de 21 anos, que deixou o Sporting em definitivo para assinar até 2027 pelos germânicos, entrou aos 61 minutos e acabou por fazer o golo decisivo aos 86'.

Já o Betis de William Carvalho (titular) bateu o Middlesbrough por 1-0, enquanto o Valencia, com Thierry Correia no onze, venceu pelo mesmo resultado os eslovacos do Trnava. Por sua vez, Domingos Duarte começou de início no triunfo (2-1) do Getafe sobre o Independiente del Valle.

Beto também deixa marca

Depois de faturar na quarta-feira, Beto voltou a deixar marca ao abrir caminho ao triunfo (2-0) da Udinese sobre os cipriotas do Paphos. Pela negativa, o Ajax de Francisco Conceição (suplente utilizado) perdeu com Anderlecht, por 3-0. Já o Kiel derrotou o Union Berlin de Diogo Leite, que jogou até aos 61 minutos.