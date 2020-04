«Roubava as chuteiras ao Benzema, lavava-as e voltava a guardá-las»

Durante oito anos, entre 2002 e 2010, Tino Costa evoluiu nos relvados franceses, tendo nesta passagem por terras gaulesas tentado a sua sorte em vários períodos de teste nos maiores clubes do país. Num deles, no Lyon, partilhou habitação com Karim Benzema, então jovem avançado que, sem saber, se tornou o 'fornecedor' de chuteiras do argentino...





"Fiz muitos testes em França e no Lyon partilhei quarto com o Benzema. Roubava-lhe as chuteiras. Como tinha só um par e ele tinha muitos, roubava-os para treinar de manhã e quando acabava lavava-os e voltava a guardá-los. Há cinco anos confessei-lhe tudo quando nos enfrentámos num Valencia-Real Madrid. Ele virou-se para mim 'filho da p..., nunca me dei conta' e riu-se", contou o médio do Atlético Nacional, em declarações ao programa de rádio Súper Mitre Deportivo, citadas pelo 'Olé'.