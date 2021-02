Tiquinho Soares está a treinar no Porto e pode tornar-se num jogador livre

Tiquinho Soares pode estar perto de se tornar um jogador livre. O avançado brasileiro está em litígio com o Tianjin Teda, clube chinês que o contratou ao FC Porto em Outubro do ano passado. Tiquinho alega que ainda não recebeu qualquer pagamento desde que rumou à China e garante que já colocou em ação um processo judicial junto da FIFA. Pode rescindir contrato com justa causa e tornar-se um jogador livre.





"Enviei um documento no dia 5 de fevereiro. Hoje já é dia 18. Então está cada vez mais próximo para resolver a minha situação. Não vejo a hora de voltar a treinar novamente com um grupo, ser selecionado para os jogos e jogar. Por enquanto, continuo a manter a minha preparação física aqui na cidade do Porto, à espera de uma definição", comentou o atacante ao ‘Globoesporte’, através da sua assessoria de imprensa.Tiquinho Soares assinou contrato com o Tianjin Teda até ao final de 2023. Rendeu ao FC Porto na altura 3,46 milhões de euros.