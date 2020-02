Tirou os calções e sentou-se na cara de Chelobah: a inesperada brincadeira de Diego Costa

O polaco Marcin Bulka, de 20 anos, chegou este verão ao PSG, mas entre 2016 e 2019 vestiu as cores do Chelsea, nos escalões de formação. E por vezes o guarda-redes era chamado a treinar com a equipa principal, onde também estava Diego Costa, atual avançado do Atlético Madrid.





Bulka contou no canal de YouTube 'Foot Truck' que o brasileiro naturalizado espanhol era dado para a brincadeira, mas houve uma - envolvendo Nathaniel Chalobah, agora no Watford - que lhe ficou na memória até hoje."Uma vez, num treino, o Nathaniel caiu e ficou no chão, depois de uma entrada. O Diego achou que ele estava a fingir e começou a dizer-lhe parvoíces em espanhol. Passaram-se uns minutos e como ele [Chalobah] continuava a não se levantar, o Diego tirou os calções, sentou-se em cima da cara dele e saiu depois a correr. Nunca tinha visto nada assim", recordou o guarda-redes.