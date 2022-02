Tite anuncia que vai deixar seleção brasileira

Tite anunciou esta sexta-feira que vai deixar de ser selecionador brasileiro. O técnico, de 60 anos, ocupa o cargo desde 2016 e irá colocar um ponto final ao escrete após o Mundial que tem lugar no Qatar, entre novembro e dezembro deste ano."Tenho consciência exata da participação no meu ciclo. Ele vai até o fim do Mundial. Temos de ter a naturalidade para saber quando o fim do nosso trabalho. Não é momento de falar sobre isso, mas não quero omitir [esse facto], não é a minha personalidade", vincou em declarações à Sport TV brasileira.Tite falou também sobre Xavi Hernández, atual técnico do Barcelona, que já havia revelado ter sido contactado pela Confederação Brasileira de Futebol [CBF] para começar como adjunto do técnico que irá cessar atividade no final do ano civil."Conheço-o dentro do campo, às vezes não conheço com profundidade. O que eu posso dizer é que foi conversado comigo, o Caboclo [ex-presidente da CBF] falou dessa possibilidade. Eu disse que sim porque ele poderia auxiliar tudo com tudo o experienciou dentro de campo, como capitão, com todo esse comportamento, essa conduta de liderança, de conhecimentos, de ideias. A partir daí, não sei", explicou Tite.Pelo Brasil, o experiente treinador conquistou a Copa América de 2019.