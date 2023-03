Toby Alderweireld anuncia final de carreira na seleção

O defesa central belga Toby Alderweireld, que fez parte da geração de ouro que foi terceira classificada no Mundial2018, retirou-se da seleção, aos 34 anos, informou esta segunda-feira a Federação belga de futebol.

O futebolista, atualmente no Antuérpia, fez uma dupla de sucesso no Ajax, no Tottenham e também na seleção com Jan Vertonghen, tendo ambos regressado nesta época ao campeonato belga, com o ex-benfiquista a rumar ao Anderlecht.

Na seleção, Toby Alderweireld contabilizou 127 internacionalizações e marcou cinco golos, tendo competido nos Mundiais de 2014, 2018 e 2022, e nos campeonatos europeus de 2016 e 2020.

"Desde criança que sonhei em jogar pela seleção nacional. Estou muito grato e orgulhoso por esse sonho se ter tornado realidade", disse o jogador, citado pela Federação, acrescentando ser uma decisão difícil, mas a mais acertada nesta fase da carreira.

A Bélgica, sob o comando do atual selecionador de Portugal, o espanhol Roberto Martinez, chegou a liderar durante quatro anos a classificação mundial da FIFA, apesar de não ter conquistado qualquer troféu.

Após o Mundial2022, em que a equipa foi eliminada na fase de grupos, Roberto Martinez deixou a seleção, terminando um percurso de mais de seis anos no cargo, entrando para o seu lugar, já em fevereiro, o alemão Domenico Tedesco.