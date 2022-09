Togo de Paulo Duarte perde com a Costa do Marfim em jogo particular

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Togo, do técnico português de futebol Paulo Duarte, foi este sábado derrotado pela Costa do Marfim, por 2-1, num particular que decorreu em França e em que os golos aconteceram todos na segunda parte.

Em Le Petit-Quevilly, num embate entre duas seleções africanas que falharam o apuramento para a fase final do Mundial2022, no Qatar, Fofana, aos 60 minutos, e Kessie, aos 69, fizeram os golos da Costa do Marfim, enquanto Dermane reduziu a diferença, aos 85.

A seleção liderada por Paulo Duarte prepara os restantes jogos da fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2023, ocupando o último lugar do Grupo B, com apenas um ponto, atrás de Essuatíni (um), Cabo Verde (três) e Burkina Faso (seis), após duas jornadas.

O próximo jogo oficial do Togo será a 19 de março do próximo ano, no Burkina Faso, seleção que Paulo Duarte já comandou.