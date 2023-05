Tom Lockyer em recuperação após colapsar

O Luton Town fez história no sábado ao garantir a subida à Premier League, mas a final do playoff do Championship ficou marcada pelo colapso de Tom Lockyer, capitão da equipa, em pleno relvado, durante a primeira parte do jogo com o Coventry. O internacional galês, de 28 anos, continua hospitalizado, mas o treinador Rob Edwards revelou ontem que a evolução tem sido positiva. “Ele está no hospital, mas muito entediado. Está em boas mãos e vai sair em breve”, adiantou o técnico do Luton, clube que vai estrear-se na Premier League na próxima época.

Já Rob Page, selecionador galês, confirmou que Lockyer vai falhar os jogos da seleção em junho mas mostrou-se confiante que o defesa voltará a ser opção nos compromissos agendados para o mês de setembro.