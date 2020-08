Tomané com mercado em Portugal

Depois de uma temporada bem sucedida na Sérvia, onde colocou como cereja no topo do bolo a conquista do título pelo Estrela Vermelha, Tomané deverá estar de saída do emblema balcânico. Ao que Record apurou, o dianteiro de 27 anos conta com interessados em Portugal, na Rússia e Emirados Árabes Unidos, sendo muito provável que o seu futuro passe mesmo por um desses três países.





Antigo jogador de V. Guimarães, Arouca e Tondela, o jogador representado pela Positionumber apontou na temporada passada cinco golos em 24 partidas pela turma de Belgrado.