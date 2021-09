Tomás Podstawski assinou pelo Stabaek até ao final do ano

Tomás Podstawski assinou pelo Stabaek, da Noruega, até 31 de dezembro de 2021, que é precisamente quando acaba o campeonato daquele país.





O internacional jovem português, agora com 26 anos, estava sem clube e, por isso, pôde ser inscrito fora da janela de transferências. Podstawski viajou ontem para a Noruega, esta segunda-feira já se treinou e pode estrear-se já na quarta-feira, frente ao Stromsgodset.Com formação feita no FC Porto e no Boavista, com uma passagem pelo Pasteleira, venceu a 2.ª Liga portuguesa ao serviço da equipa B dos dragões, em 2015/16. Em 2017/18 cortou o cordão umbilical com os azuis e brancos e rumou ao V. Setúbal. Esteve uma época nos sadinos (32 jogos e um golo) e rumou ao Pogon Szczecin, da Polónia, tendo terminado contrato com esse clube polaco no passado dia 30 de junho.Apesar das abordagens que teve por parte de alguns clubes portugueses, Podstawski optou por continuar a jogar no estrangeiro e, agora, é trunfo do atual último classificado do campeonato noruguês para escapar à despromoção, nas 11 jornadas que faltam disputar.