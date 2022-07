Toni Conceição recebe 1,5 M€ dos Camarões

A FIFA deu razão a António Conceição no diferendo que mantém com a federação dos Camarões, condenada a pagar uma indemnização de 1,5 milhões de euros ao treinador português de 60 anos devido a "rescisão abusiva de contrato". O presidente Samuel Eto’o, recorde-se, terminou o vínculo com António Conceição após a CAN’2021, em que os camaroneses caíram nas meias-finais, tendo o luso sido substituído por Rigobert Song. Ainda assim, a Federação de Futebol dos Camarões irá recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto.