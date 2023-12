Toulouse em 'apuros' na Liga francesa é estreante no caminho do Benfica

O Benfica terá uma estreia em jogos oficiais com os franceses do Toulouse, no playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, diante de um adversário muito irregular nos seus desempenhos.

Se, na Europa, o Toulouse conseguiu ser segundo classificado no seu grupo, atrás do Liverpool, e à frente dos belgas do Union SG e dos austríacos do LASK, no campeonato tem encontrado grandes problemas e está apenas um ponto acima da zona de descida de divisão.

A equipa, treinada pelo espanhol Carles Martínez, fechou a fase de grupos com vitórias diante do LASK (1-0 e 2-1), em casa e fora, e Liverpool (3-2), ambas em casa, sendo a única derrota na prova, com uma goleada, na visita a Anfield Road (5-1).

Na vitória diante dos 'reds', os franceses tiveram pela frente um Liverpool em 'gestão', com o treinador Jürgen Klopp a rodar a equipa, fazendo entrar Salah, Darwin ou Diogo Jota já na segunda metade do jogo, em que não apostou em alguns habituais titulares.

Na Liga Europa, o Toulouse terminou com saldo negativo, com oito golos marcados e nove sofridos, num registo em que o neerlandês Thijs Dallinga foi o melhor marcador da equipa com quatro golos, um dos quais de grande penalidade.

Na Liga francesa, o desempenho do Toulouse tem igual saldo negativo, aqui com consequências que deixam o emblema em 15.º do campeonato, com 14 pontos, seguido de Lyon (13), Lorient (12) e Clermont (11), as equipas abaixo da 'linha de água'.

Em 16 jogos na 'Ligue 1', o registo é de apenas duas vitórias, com o Toulouse a ser o rei dos empates, com oito, o maior número da Liga, e seis derrotas, num total de 14 golos marcados e 21 sofridos.

Também na Ligue 1, o avançado Dallinga é o goleador da equipa, com cinco golos apontados.

O jogo entre Benfica e Toulouse, que se jogará primeiro no Estádio da Luz, em 15 de fevereiro, e a segunda mão fora, em 22, será o primeiro oficial entre os dois emblemas, que se defrontaram em 2011, mas num particular.

Na ocasião, em jogo de pré-época e de apresentação aos sócios, em julho de 2011, as 'águias' ganharam com um golo do central Jardel.