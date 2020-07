Trabzonspor derrota Galatasaray e segue na perseguição ao líder na Turquia

O Trabzonspor venceu este domingo por 3-1 na visita ao Galatasaray em partida da 30.ª jornada da liga turca e continua no 2.º lugar do campeonato a dois pontos do líder Basaksehir.





Jose Sosa, de penálti, colocou o Trabzonspor em vantagem aos 40 minutos, numa altura em que a equipa de Istambul já estava reduzida a 10 por expulsão de Feghouli após esta reação violenta sobre o luso-português Manuel da Costa.O 2-0 chegou aos 71 minutos por Filip Novak e o melhor que o Gala conseguiu foi reduzir aos 90+3' num penálti convertido pelo ex-P. Ferreira Seri, mas logo a seguir Alexander Sorloth fixou o 3-1 final para o Trabzonspor, que não contou com o lateral português João Pereira.