Tragédia na Indonésia: mais de 100 pessoas morreram em confrontos após jogo

O futebol indonésio está em choque pelos acontecimentos deste sábado, pouco depois do apito final no duelo entre Arema e Persebaya Surabaya, que resultou no triunfo da equipa visitante por 3-2. De acordo com os primeiros números oficiais, 125 adeptos e pelo menos dois polícias morreram na sequência de violentos confrontos, que semearam o caos no Kanjuruhan Stadium em Malang mal soou o apito do árbitro. Há ainda registo de 180 feridos.A cena trágica aconteceu num momento de fúria por parte dos fãs da equipa da casa, insatisfeitos pelo desaire sofrido no chamado East Java Derby, um duelo com grande rivalidade e tensão. Para conter a multidão, a polícia de choque utilizou gás pimenta, o que provocou momentos de pânico que levaram aos números de vítimas já revelados. Entre os mortos estão várias crianças, segundo a imprensa local."127 pessoas morreram, duas delas são polícias. 34 dos falecidos morreram no estádio, os outros morreram no hospital quando estavam a ser tratados. Há ainda 180 pessoas feridas a receber atenção médica", declarou Nico Afinta, inspector geral da polícia.Note-se que no Arema atuam o português Sérgio Silva (ex-Oliveirense e Feirense) e também Abel Camará, curiosamente autor dos dois golos da sua equipa.Na sequência desta tragédia o campeonato local foi suspenso por uma semana.