Transferência de Matuidi para o Inter Miami investigada pela MLS

A Major League Soccer (MLS) anunciou esta sexta-feira a abertura de um processo de investigação à transferência de Blaise Matuidi para o Inter Miami, equipa que pertence ao antigo internacional inglês David Beckham.





O médio francês de 33 anos rumou aos Estados Unidos no ano passado, a custo zero, depois de rescindir contrato com a Juventus. Na base da investigação estão possíveis irregularidades relacionadas com as regras salariais da liga.Cada equipa tem um tecto salarial para o seu plantel à exceção de três jogadores, os chamados 'Desingnated Players', cujos vencimentos não são contabilizados orçamento total. Matuidi terá sido inicialmente indicado nesse lote de três jogadores, mas a investigação vai apurar a possibilidade de a contratação ter sido feita pelo mecanismo de 'Target Allocation Money', um valor que a própria MLS dá aos clubes e parte dele pode ser canalizado para pagar salários, num máximo de 1,5 milhões de dólares.