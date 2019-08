Transferência de Neymar entra na reta final: os jogadores e os milhões envolvidos

A novela da saída de Neymar do PSG pode estar a entrar nos últimos capítulos. O clube francês, que pagou 222 milhões pelo brasileiro há dois anos, não quer deixá-lo sair a preço de saldo mas, segundo avança esta quarta-feira o jornal catalão 'Sport', o Barcelona introduziu novos elementos na negociação que podem desbloquear a transferência.Inicialmente o campeão francês queria que Ousmane Dembélé incluído na transação e o Barcelona acedeu que o jovem francês fosse para Paris, mas por empréstimo. Nas últimas horas, acrescenta o mesmo jornal, foi acrescentado nome de Ivan Rakitic, não por empréstimo mas a título definitivo. A juntar aos jogadores, o Barcelona pagaria um montante, que nesta altura estará a ser negociado em torno dos 125 milhões de euros.A inclusão do croata - que já terá dado o sim à transferência - no negócio pode ser a chave para desbloquear a situação. O programa 'El Chiringuito de Jugones' diz mesmo que o craque pode ser apresentado já amanhã.Recorde-se que Neymar deixou o Barcelona há dois anos, naquela que foi a transferência mais cara do futebol mundial, mas nunca se ambientou verdadeiramente no PSG.Este ano pediu para sair, o Real Madrid e a Juventus terão tentado a sua contratação, mas os blaugrana estarão na pole position para conseguir o avançado brasileiro.