Treinador adjunto da Guiné-Bissau suspeita que jogadores foram envenenados

Vinte e cinco jogadores da Guiné-Bissau tiveram de receber tratamento hospitalar em Marrocos, depois de terem vómitos e diarreias após o jantar de terça-feira, véspera do jogo diante da seleção marroquina.





Nas redes sociais, João Moreira Silva, adjunto da seleção guineense, explicou tudo o que se passou desde a noite de terça-feira, suspeitando de envenenamento."Os 25 jogadores da Guiné Bissau tiveram que receber tratamento hospitalar em Marrocos. Hoje, amigos, sinto-me verdadeiramente envergonhado do que nos aconteceu aqui em Rabat (Marrocos). Tivemos que receber tratamento hospitalar porque no jantar de ontem nos colocaram qualquer coisa na comida e fez com que todos os jogadores vomitassem (alguns sangue) e tivessem diarreia", começou por escrever o técnico, lembrando que a equipa joga esta quarta-feira precisamente contra a seleção marroquina."Hoje pelas 20H temos jogo marcado com a seleção de Marrocos. Não temos nenhuma condição para jogar e se estes jogadores entrarem em campo será um ato heróico e que merecerá a minha vénia até ao dia que eu me esquecer desta cena lamentável. Os jogadores e a Guiné Bissau merecem respeito e tudo isto acontece porque estamos em 1.º lugar ao apuramento ao mundial e estão em causa 12 milhões de dólares. UMA VERGONHA", lamentou.Na convocatória da Guiné-Bissau constam vários jogadores que alinham em Portugal, casos de Jonas Mendes (Beira-Mar), Nanu (FC Porto), Fali Candé (Portimonense), Marcelo Djaló (Boavista), Aurísio Saliu Júnior (Vilafranquense), Jefferson Encada (Leixões), Bura (Farense), Jaquité (Vilafranquense), Alfa Semedo (V. Guimarães, Portugal) e Manconi Mané (Moreirense), Frederic Mendy (V. Setúbal) e Manuel Baldé, do Vizela.No caso de Nanu, sabe Record, o jogador teve "uma indisposição", mas nada de grave.