Treinador do Ankaragücü despedido... ao fim de três jornadas: ex-Sporting teve peso na saída

Não poderia ter começador (e acabado) de pior forma a terceira experiência de Mustafa Dalci como treinador principal. O turco, de 49 anos, foi despedido do comando técnico do Ankaragücü, formação que conta com os portugueses Pedringo (ex-Paços de Ferreira e Gil Vicente) e Pepê Rodrigues (ex-Benfica, Estoril, Vitória de Guimarães e Famalicão) ao final de três jornadas depois de a equipa ter conquistado apenas um ponto em nove possíveis.

Para lá dos resultados desportivos, o jornal espanhol 'Marca' dá conta da particular gestão que Mustafa Dalci tinha com Jesé Rodríguez, avançado espanhol formado no Real Madrid, a nova estrela da equipa. O criativo, que passou discretamente pelo Sporting em 2019/20, não era opção inicial do técnico e, ao que tudo indica, isso também acabou por lhe custar o lugar no comando técnico.

Entretanto, o Ankaragücü já anunciou Omer Erdogan como sucessor de Mustafa Dalci, tendo assinado um contrato válido até ao final da temporada, com a possibilidade de prolongar esse vínculo por mais um ano.