Treinador do Besiktas perde paciência com Dele Alli: «Está abaixo das expectativas»

A passagem de Dele Alli pelo Besiktas parece uma história de terror. Tudo arrancou calmo e tranquilo, com sorrisos e promessas de amor eterno, até que de repente tudo começou a correr mal. No balneário do emblema turco não surgiram zombies nem seres maléficos, mas apareceu o treinador Senol Gunes a dizer tudo o que lhe ia na alma. E não foi pouco...

"Não posso afetar os jogadores. Para mim é fácil tocar nos jogadores, mas ainda não o consegui fazer com o Dele Alli. Não vamos discutir o Alli como jogador, mas ele está bem abaixo das expectativas que tínhamos, especialmente em termos de eficácia", registou.

O inglês chegou ao Besiktas no último mercado de transferências, por empréstimo do Everton, mas não pegou de estaca. Ou melhor, até começou bem, mas depois resvalou para exibições pálidas, sendo que nos últimos 5 jogos não marcou nem assistiu, algo que é a base do seu futebol. Foi substituído em todos eles e no último até saiu ao intervalo.