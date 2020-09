Treinador do Besiktas testa positivo à Covid-19

O treinador do Besiktas, Sergen Yalçin, está em isolamento depois de testar positivo para covid-19, anunciou este sábado o clube, que pode vir a ser adversário do Rio Ave no acesso à Liga Europa.

Numa mensagem publicada na rede social Twitter, na véspera da partida com o Trabzonspor, o clube explicou que o resultado positivo foi obtido na sexta-feira, nas análises obrigatórias antes do início da liga turca de futebol.

A mensagem do clube indica que o técnico está assintomático, mas em isolamento, cumprindo as normas de saúde em vigor na Turquia.

Sergen Yalçin deverá ser substituído por um adjunto no jogo de domingo frente ao Trabzonspor, da primeira jornada da liga turca, que vai arrancar sem público nos estádios, devido à pandemia.

O Trabzonspor, o Galatasaray e o Fenerbahce anunciaram recentemente casos positivos de covid-19 entre os seus plantéis.

O Besiktas pode vir a ser adversário do Rio Ave na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Europa, caso a formação portuguesa ultrapasse o Borac Banja Luka, da Bósnia-Herzegovina, na segunda, num encontro agendado para quinta-feira.