Treinador do Feyenoord não festeja antes do tempo: «O Benfica também tinha uma vantagem enorme»

O Feyenoord é líder destacado na Eredivisie com 8 pontos de avanço para o PSV a cinco jogos do final - há, por isso, 15 pontos em disputa -, mas o técnico Arne Slot não dá nada como garantido e até usa o Benfica como exemplo para deixar em alerta os seus jogadores (e também os adeptos)."A margem é muito boa, mas ainda temos dois adversários que estão a ganhar todos os jogos ultimamente. Mas 8 pontos de avanço são uma margem fantástica com cinco jogos pela frente. O Benfica também tinha uma enorme vantagem sobre o FC Porto há um semana. Muito pode mudar em duas jornadas. Temos de continuar consistentes e a jogar bem, porque os nossos adversários não têm cometido erros", disse o técnico, à ESPN, após o triunfo sobre o Cambuur, por 3-0.Nessa partida, refira-se, o primeiro golo do conjunto de Roterdão foi marcado por Santiago Giménez, avançado que está na mira do Benfica.