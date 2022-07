Treinador do Midtjylland despedido a cinco dias do encontro com o Benfica na Luz

A cinco dias da 1ª mão da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, o Midtjylland despediu ontem o treinador Bo Henriksen. O adjunto Henrik Jensen assumiu interinamente o comando técnico da equipa dinamarquesa.

"O FC Midtjylland decidiu hoje [ontem] encerrar a colaboração com o treinador Bo Henriksen", referiu o clube na sua página oficial, explicando que a decisão foi tomada após a qualificação para a 3ª pré-eliminatória da Champions. O adversário das águias não venceu nenhum dos quatro jogos oficiais esta temporada. Empatou um e perdeu outro no campeonato. Na Europa, empatou os dois com o AEK Larnaca, ambos por 1-1, sendo que a eliminatória foi resolvida nos penáltis, com os dinamarqueses a levarem a melhor (4-3) face aos cipriotas, na última terça-feira.

No clube desde julho de 2021, Henriksen, de 47 anos, disse não concordar com a decisão. "Esperava ter um pouco mais de tempo para deixar minha marca na equipa", afirmou, ao site do emblema nórdico. "O Midtjylland decidiu que não devia continuar. Discordo, mas estamos sujeitos a ser demitidos quando treinamos grandes equipas", acrescentou.

Jensen, de 37 anos, estreia-se hoje (18h00), na visita ao Odense, em partida contar para a 3ª jornada do campeonato dinamarquês. É o jogo que antece o duelo com os encarnados, na próxima terça-feira.

O diretor-desportivo Svend Graversen anunciou que já foi "iniciado um processo para encontrar o próximo treinador principal", deixando claro que essa tarefa "leva tempo". "É impossível dizer quanto tempo vai durar", disse, reiterando o objetivo de ver o Midtjylland no top 50 da Europa. "Procuramos um treinador que possa continuar o desenvolvimento do clube."