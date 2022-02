Treinador do Shakhtar Donetsk: «Não vou virar as costas»

Roberto De Zerbi, treinador do Shakhtar Donetsk, explicou em entrevista à 'Italpress' a situação que está a viver na Ucrânia. O técnico não consegue sair do hotel em Kiev, apesar dos pedidos da embaixada italiana."Estou no quarto, é um dia mau. Esperei muito tempo para a federação suspender o campeonato, desde as coisas que aconteceram em Donbass... mas estou aqui pelo desporto e não vou virar as costas aos adeptos", disse.E prosseguiu: "Tenho treze rapazes brasileiros no plantel. Poderíamos ir para casa pelo menos até haver segurança, mas não... esta noite fomos todos acordados pelas explosões", lamentou De Zerbi, relatando o ambiente que se vive."Esta manhã víamos filas de carros, acho que iam para a Polónia. A embaixada italiana pediu-nos para sair, mas não pude. Fecharam o espaço aéreo e agora estamos aqui. Por enquanto não acho que estejamos em risco", terminou.