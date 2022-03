Treinador do Sheriff: «Putin é uma cópia de Hitler. Goebbels deve estar a dar voltas no caixão!»

Prometeu e cumpriu. Yuri Vernydub, treinador do Sheriff, anunciara em Braga, logo após ter sido eliminado da Liga Europa pela equipa de Carlos Carvalhal, que rumaria à Ucrânia para ir ter com a sua família e defender o seu país e fê-lo, como aqui lhe demos conta. Em pleno cenário de guerra, o técnico ucraniano de 56 anos falou ao portal Footboom sobre os contornos da sua decisão."Aos 56 anos devo ter medo de quem? Já vivi a minha vida. Tenho medo pelos meus filhos, os meus netos, a minha mulher e todos os meus familiares. Depois do jogo [com o Sp. Braga] disse ao diretor geral Vazha Tarkhnishvili que quando chegássemos à Moldávia iria à Ucrânia porque a minha família está em Zaporozhye", relatou.No passado dia 26 fez a viagem e, ao fim de 11 horas, chegou ao destino. "Cheguei a casa, passou a noite e na manhã seguinte fui alistar-me. Não podia ser de outra maneira. Mais cedo ou mais tarde o clube descobriria que fui defender a pátria. Tenho intenção de falar com Tarkhnishvili sobre a situação".E prosseguiu: "Só nós podemos ganhar esta guerra. Já viram como lutam os ucranianos? Putin lamenta o que fez. Vejam quantos aqui, em Zaporozhye, estamos prontos para lutar, toda a cidade! Estou preparado, pronto para defender a Ucrânia. Estamos a formar-nos agora e não sei quando iremos nem para onde. Putin queria isto, mas nunca se irá converter no imperador de todo o mundo. É uma cópia de Adolf Hitler. Goebbels deve estar a dar voltas no caixão! Nem ele podia permitir o que a televisão russa mostra. Simplesmente, não tenho palavras. Putin é uma besta, um animal raro e um vampiro".