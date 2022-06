Treinador foi para a guerra na Ucrânia após jogar com o Sp. Braga e agora rescinde com o Sheriff

Yuriy Vernydub foi notícia um pouco por toda a Europa quando, após a eliminatória da Liga Europa perdida para o Sp. Braga, em fevereiro passado e pouco tempo após o início da guerra na Ucrânia, assumiu que iria juntar-se aos militares do seu país no combate às forças russas."Nasci na Ucrânia, vivo na Ucrânia e quero dar uma palavra de apoio às pessoas da Ucrânia, as quais sofreram um ataque russo esta manhã. Tenho orgulho nas pessoas que estão a defender o nosso país. Quando chegar à Moldávia vou pedir para ir à Ucrânia", disse o treinador após o jogo em Braga.Ora, o Sheriff anunciou nas últimas horas o fim da ligação contratual com Yuriy Vernydub, referindo que o desfecho surgiu "devido às circunstâncias e a pedido" do treinador ucraniano. "Permanecerá para sempre na história do clube", garante o clube em comunicado.O Sheriff, recorde-se, é um clube da cidade de Tiraspol, na região separatista pró-russa da Transnístria. Depois da partida em Braga, na altura, a comitiva do Sheriff viajou de avião para Bacau, na Roménia, e daí seguiu por via terrestre para a Moldávia e Transnístria, uma vez que a Moldávia já tinha fechado o espaço aéreo.O Sheriff surpreendeu a Europa na fase de grupos da Liga dos Campeões, tendo derrotado o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. Real Madrid esse que veio a tornar-se campeão europeu recentemente.