Três equipas já apuradas para os 'oitavos' da Taça de Angola

O Sagrada Esperança, a Académica do Lobito e os Brilhantes de Simulambuco de Cabinda qualificaram-se este sábado para os oitavos de final da Taça de Angola em futebol, após vencerem os respetivos adversários dos 16 avos de final.

Os diamantíferos da província angolana da Lunda Norte venceram por 1-0 o Recreativo do Libolo, em Calulo, no Cuanza Sul, enquanto, na província do Uíje, os académicos do Lobito venceram nos penáltis o ASK Dragão por 4-3.

Em Cabinda, o Paulo FC do Bengo não conseguiu ofuscar o brilho da equipa de Simulambuco, que venceu o desafio por 1-0.

No domingo, na continuação da eliminatória, o Cuando-Cubango FC defronta o Williet SC de Benguela e os Jovens do Moxico medem forças com o Sporting de Benguela.

O 1º de Agosto é o detentor da Taça de Angola, segunda maior competição futebolística do país, depois do Girabola.