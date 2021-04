Três jogadores de Sá Pinto afastados por suspeita de apostas contra a própria equipa

A derrota (2-3) na receção ao aflito Erzurum aumentou as dores de cabeça de Sá Pinto. O Gaziantep não ganha há quatro jogos (3D e 1E) e caiu para o 8º lugar. Mas o resultado negativo – num jogo em que Roderick não saiu do banco e André Sousa entrou aos 87’ – não é o único problema do técnico português.





Três jogadores do Gaziantep foram afastados da equipa devido a suspeitas de apostas ilegais. De acordo com a imprensa turca, o guarda-redes Gunay Guvenc e os extremos Bilal Basacikoglu e Enver Cenk Sahin encontram-se suspensos enquanto decorre uma investigação por, alegadamente, terem apostado que o Kasimpasa marcaria dois golos ... ao Gaziantep, no jogo do passado dia 18 que terminou... 2-2.Cada um terá ganho cerca de 20 mil euros. Mehmet Büyükeksi, presidente do Gaziantep, confirmou o afastamento dos jogadores, depois de o clube ter sido informado da suposta aposta, embora vinque que a intenção foi "proteger" os futebolistas. "Vamos tomar uma decisão, depois de fazerem a sua defesa", declarou.