Três meses, 8 golos e o título de campeão: Luis Suárez despede-se do Nacional

Foram três meses intensos e que valeram golos e um título. Luis Suárez, de 35 anos, confirmou que cumpriu no domingo o último encontro com a camisola do Nacional, no triunfo por 4-1 frente ao Liverpool, preparando-se agora para uma nova aventura, em princípio na Major League Soccer norte-americana.

"Eu vim pelo adeptos. Hoje festejei com eles e acho que não tenho nada mais a dizer além de palavras de agradecimento. E é isso que mostro em campo", revelou Suárez.

O avançado uruguaio cumpriu 17 jogos pelo Nacional, coroados com 8 golos. Foi campeão no seu país natal, o 49º título do Nacional, e agora vai entregar-se aos trabalhos da seleção rumo ao Campeonato do Mundo. A formação celeste está no Grupo H, ao lado de Portugal, Gana e Coreia do Sul,e Suárez será um homem determinante na sua seleção.

Depois disso, pensará no próximo passo da carreira, sendo que o Los Angeles Galaxy é visto como o mais provável destino do avançado.