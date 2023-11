Três portugueses nomeados para melhor jogador do ano nos Globe Soccer Awards

#GlobeSoccer Awards 2023 nominees for BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR are: pic.twitter.com/cNwJfWr7BA — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 21, 2023

Rúben Dias, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo estão entre os nomeados para melhor jogador do ano nos Globe Soccer Awards, numa lista que conta também com nomes como Lionel Messi, Erling Haaland ou Jude Bellingham. Destaque para a hegemonia do Manchester City, que tem oito candidatos à conquista do galardão.O vencedor será conhecido no dia 19 de janeiro, naquela que será a 14.ª edição do prémio. A cerimónia realizar-se-á no Atlantis The Palm, um hotel de 5 estrelas no Dubai.No mesmo dia será ainda conhecida a jogadora do ano, num lote onde estão algumas das figuras do futebol feminino mundial como Aitana Bonmatí (Barcelona), Linda Caicedo (Real Madrid) ou Sam Kerr (Chelsea).Julián Álvarez (Man. City), Nicoló Barella (Inter), Jude Bellingham (Real Madrid), Karim Benzema (Al Ittihad), Yassine Bounou (Al Hilal), Kevin De Bruyne (Man. City), Rúben Dias (Man. City), Ederson (Man. City), Phil Foden (Man. City), Jack Grealish (Man. City), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Ilkay Gundogan (Barcelona), Erling Haaland (Man. City), Harry Kane (Bayern Munique), Khvicha Kvaratskhelia (Nápoles), Robert Lewandowski (Barcelona), Lautaro Martínez (Inter), Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (Inter Miami), Kim Min-jae (Bayern Munique), Luka Modric (Real Madrid), Martin Odegaard (Arsenal), André Onana (Man. United), Victor Osimhen (Nápoles), Rodri (Man. City), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Bukayo Saka (Arsenal), Mohamed Salah (Liverpool), Bernardo Silva (Man. City) e Vinícius Jr (Real Madrid).