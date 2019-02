Tribunal Arbitral do Desporto dá razão ao Galatasaray em caso de fair play financeiro

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) decidiu esta sexta-feira em favor do Galatasaray num caso de fair play financeiro, depois de os turcos terem recorrido à instância contra um acordo feito com a UEFA. O adversário do Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa contestou junto do tribunal de arbitragem, sediado na cidade suíça de Lausana, a decisão da câmara de controlo financeiro do organismo europeu de voltar a investigar o clube, em outubro de 2018.Antes, em junho, o investigador-chefe tinha chegado a acordo com o Galatasaray para uma obrigação de fazer uma "contribuição financeira" de até 15 milhões de euros até 2022, além de passar a ter limitações na inscrições de jogadores em competições europeias e outros limites em gastos com transferências, como forma de ultrapassar os incumprimentos do fair play financeiro.Os turcos recorreram ao TAD para anular a nova investigação, decretada em outubro de 2018, e o tribunal deu-lhes razão, uma vez que a contestação da câmara em relação à decisão do investigador-chefe aconteceu fora do prazo de 10 dias legais, pelo que o acordo alcançado volta vigorar.O Paris Saint Germain também recorreu ao TAD por razões similares ao Galatasaray, uma vez que também se encontra sob investigação por incumprimento das regras do fair play financeiro.