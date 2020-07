Trio na corrida pelo central argentino Lucas Martínez Quarta

O central argentino Lucas Martínez Quarta, do River Plate, é um dos jogadores mais cotados no futebol sul-americano. Com 24 anos, tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros, um valor bem interessante tendo em conta a qualidade que tem. É por isso que Valencia, Inter e Leeds United estão de olhos postos no jogador nascido em Buenos Aires e poderão avançar com uma proposta nos próximos tempos.

Em declarações ao diário ‘Marca’, o central foi claro relativamente aos objetivos de carreira: "O sonho de qualquer futebolista é jogar na Europa. Tenho essa vontade e estou a chegar a uma idade em que começo a pensar em dar o salto. Mas é lógico que isso depende de muitas coisas e é por isso que temos um agente. Seja onde for só quero continuar a treinar para estar a postos quando o futebol regressar."