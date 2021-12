Jesus, Carvalhal e Paulo Sousa fora de hipótese e Flamengo olha agora para Vítor Pereira

Com Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente e diretor executivo do Flamengo, respetivamente, em Portugal a tentar contratar um treinador, o clube brasileiro vê algumas portas fecharem-se. Segundoapurou, Jorge Jesus, Carlos Carvalhal e Paulo Sousa estão fora de hipótese, o que levou o Mengão a virar-se agora para Vítor Pereira.A saída do treinador português do Fenerbahçe ficou consumada há instantes, numa altura em que os resultados estão longe de agradar. O clube turco ganhou apenas um dos últimos seis jogos e ocupa o 5.º lugar do campeonato, já a 14 pontos do líder Trabzonspor.