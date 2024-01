Trio português do AZ com novo técnico

Alexandre Penetra, Gonçalo Esteves e Tiago Dantas têm um novo treinador no AZ Alkmaar. Um dia depois de se ter apurado para os ‘oitavos’ da Taça, ao bater o Quick Boys nos penáltis, o clube holandês anunciou ontem a demissão de Pascal Jansen, que tinha assumido o cargo em 2020/21. Maarten Martens, até agora adjunto, orientará a equipa até ao final da época. Jansen deixa o clube no 4º lugar da Eredivisie, a 18 pontos do líder PSV (51), mas só a 3 do 3º lugar.

PSV e Ivo Pinto apurados

Ontem, o PSV carimbou também a passagem aos ‘oitavos’ ao bater (3-1) o Twente. Já o Fortuna Sittard, com Ivo Pinto a titular, venceu (2-1) no reduto do Almere City e o NEC Nijmegen afastou o Go Ahead Eagles (2-1).