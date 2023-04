Turcos avançam que Jorge Jesus está de saída do Fenerbahçe

Pode estar muito perto do fim a passagem de Jorge Jesus pelo futebol turco. De acordo com alguns meios de comunicação social daquele país, a direção do Fenerbahçe terá definitivamente perdido a paciência com o técnico português, devendo nas próximas horas avançar mesmo com a oficialização da saída.De acordo com o jornal 'Sabah', a decisão do Fenerbahçe já está tomada e será confirmada esta segunda-feira numa reunião de administração. Na base da mesma estão não só os maus resultados - JJ não conseguiu vencer nenhum jogo grande -, mas também as constantes notícias sobre o futuro do técnico, algumas delas abordadas pelo próprio, como na semana passada, quando falou da seleção do Brasil Além dos dirigentes, também os adeptos estão pouco satisfeitos com o português e no domingo, na reta final do jogo com o Besiktas - que terá sido a gota de água em termos de resultados -, soltaram vários cânticos de desagrado, tanto com o técnico, mas também a própria direção.Por outro lado, o portal NutSpor dá mesmo conta de um nome na calha para suceder a JJ: Sergen Yalçin, antigo internacional turco e recentemente técnico do Besiktas.