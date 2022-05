Turcos dizem que Jorge Jesus deverá aceitar proposta do Fenerbahçe

Jorge Jesus estará prestes a aceitar a proposta do Fenerbahçe para assumir o comando técnico do clube turco. Segundo o 'A Spor', o presidente do emblema de Istambul virá amanhã a Portugal para reunir com o treinador português.De resto, Jesus já tinha admitido há dias que tinha o Fenerbahçe "à espera" quando voltasse a Portugal, onde aterrou hoje. "Não vou voltar ao Brasil", disse este domingo o treinador.