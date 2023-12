Turquia: Sérgio Oliveira enfrenta longa paragem devido a lesão

Más notícias para Sérgio Oliveira. O internacional português do Galatasaray rompeu um músculo peitoral e enfrenta uma longa paragem, que pode ir de quatro a seis meses.De acordo com as informações veiculadas na Turquia, o médio, de 31 anos, terá mesmo de ser sujeito a uma intervenção cirúrgica, depois de ter sofrido a referida lesão no decorrer de um treino do clube, no ginásio.Na presente temporada, Oliveira soma 20 jogos com dois golos e duas assistências. Na passada terça-feira foi suplente utilizado na derrota do Galatasaray frente ao Copenhaga, na fase de grupos da Liga dos Campeões.Falta agora perceber se o jogador será operado em Portugal ou na Turquia, decisão que será tomada por comum acordo entre Sérgio Oliveira e o departamento médico do Galatasaray.O médio formado no FC Porto tem contrato com aquele clube turco até 30 de junho de 2026.