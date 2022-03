Tymoshchuk, ex-capitão da Ucrânia, criticado pelo silêncio: «Com lêndeas assim, não precisamos de inimigos»

Anatoliy Tymoshchuk é um antigo internacional e capitão ucraniano que é também o jogador com mais internacionalizações (144) por aquele país. Atualmente é adjunto nos russos do Zenit São Petersburgo e o seu silêncio tem sido condenado abertamente por várias figuras do desporto da Ucrânia.A última posição crítica surgiu por parte de Grigory Kozlovsky, presidente do Rukh. "Como disse o Shevchenko, não temos medo dos piolhos de Moscovo como também não o temos das lêndeas ucranianas. Esta é uma lêndea ucraniana. Como se costuma dizer, com lêndeas assim, tu não precisas de inimigos", brincou o dirigente do emblema ucraniano em declarações ao 'Denisov Time', não estando só nas críticas a Tymoshchuk."Pintaste a bandeira na cara só para te exibires?", instou há dias Oleksander Aliyev, antigo colega de Tymoshchuk na seleção ucraniana.Ruslan Malinovskyi, jogador ucraniano da Atalanta, também apontou o dedo. "Os feitos deles vão ser esquecidos", deixou claro.Tymoshchuk acabou a carreira no Kairat, em 2016, e é adjunto do Zenit desde 2017/18. Envergou a camisola da Ucrânia em três grandes provas: o Mundial'2006, o Euro'2012 e o Euro'2016.